Omicidio Fiorenza Rancilio massacrata da figlio, attesa per la sentenza. Battaglia di perizie psichiatriche

Milano, 26 febbraio 2025 – Dovrebbe essere emessa nel primo pomeriggio la sentenza del processo a Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, accusato di aver ucciso la madre Fiorenza, ereditiera di una nota famiglia di immobiliaristi, colpendola con un manubrio da palestra nella loro abitazione in pieno centro a Milano nel dicembre del 2023.

Davanti ai giudici della Corte d'Assise, il difensore Francesco Isolabella ha chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e volere, in quanto il 36enne è affetto da

"schizofrenia paranoide", una "patologia" dalla quale secondo la difesa sarebbe scaturito l'omicidio. Della stessa ipotesi è convinto anche lo psichiatra Ranieri Rossetti, nominato dalla pmIlaria Perinu, che a sua volta ha chiesto che venga assolto pervizio totale di mente.

Di opinione diversa erano invece i consulenti di alcuni familiari, rappresentati dagli avvocati Salvatore Pino e Federico Cecconi. Oggi hanno revocato la costituzione di parte

civile, in quanto ritengono non vi sia "alcuna forma di conflittualità" e "tantomeno di ragioni di natura economica". L'atto di costituzione era "esclusivamente teso ad approfondire

le tematiche sottese all'evento omicidiario".

Rancilio, che ha assistito all'udienza in videocollegamento dalla Rems in cui si trova, è "la vera vittima", secondo il difensore, perché "ha soppresso l'unica persona che gli voleva

bene, l'unica persona che rappresentava per lui un punto di riferimento".

Il 36enne è affetto da un "male incurabile, grave e cronico" e "la grande rabbia" dei suoi deliri paranoidei avevano "la mamma come bersaglio".

Per la difesa, in sostanza, "quello che è successo è figlio di questa patologia". Sulla pericolosità sociale, il legale Isolabella ha detto che "Guido non è in sé una persona pericolosa, non ha il caratttere aggressivo. È pericoloso in quanto i deliri che lo accompagnano possono manifestarsi e non c'è dubbio che debba essere mantenuto in situazione di alto contenimento". Al tempo stesso, le sue "caratteristiche di dolcezza" richiedono una riflessione sulla "possibilità di cure alternative".

Alla scorsa udienza, dopo un confronto in aula tra i consulenti, che vedeva sostanzialmente d'accordo quelli di accusa e difesa, la Corte non aveva ritenuto di disporre una perizia psichiatrica. Intorno alle 12.30 i giudici si sono ritirati in camera di consiglio.