Domenico Massari: chi è il killer del karaoke che ha ucciso il compagno di cella in carcere a Opera

Milano – Domenico Massari avrebbe ucciso Antonio Magrini, suo compagno di cella nel carcere di Opera, al culmine di una violenta lite nata da banali motivi di condivisione degli spazi in prigione: intorno alle 22.30 di ieri venerdì 19 aprile prima lo ha colpito alla testa con un oggetto, poi lo ha strangolato con la cintura dell’accappatoio.

Chi è Massari

Domenico Massari sta scontando l’ergastolo per l’omicidio dell’ex moglie Deborah Ballesio avvenuto a Savona il 14 luglio 2019: è in carcere dal 15 luglio 2019, quando si presentò intorno a mezzanotte nell’istituto penitenziario di Sanremo dopo 24 ore di fuga. Per richiamare l’attenzione degli agenti sparò tre colpi di pistola in aria davanti ai cancelli della prigione.

L’omicidio al karaoke

La sera prima di costituirsi, Massari, fece irruzione nel locale “Acquario” di Savona, gremito di persone, dove l’ex moglie stava partecipando a una festa. L’aggressione avvenne salì sul palco del locale mentre la donna si stava esibendo al karaoke. Massari le si avvicinò e dopo averle detto “Ti ricordi di me?”, le sparò 6 colpi di pistola. I colpi ferirono anche altre tre persone, tra le quali una bimba colpita di striscio, una donna di 55 anni colpita a una gamba che riportò la frattura del perone e un’altra donna ferita da alcune schegge nella gamba.

Il locale conteso e il tesoro seppellito

Durante il processo Massari aveva spiegato che all’origine dell’omicidio c’era la vendetta e ragioni economiche. Raccontò che aveva aperto con i propri soldi (frutto anche del traffico di droga) un night club, intestato poi alla donna. Quando il rapporto tra di loro era finito aveva chiesto la propria parte di denaro alla ex. La donna si rifiutò e lui diede fuoco al locale: venne per questo arrestato e condannato a tre anni di carcere. Uscito di prigione – proseguì il racconto – era andato a prelevare il denaro che aveva sotterrato in un campo, scoprendo però che il tesoro era sparito. Secondo Massari a prendere quei soldi fu proprio Deborah Ballesio, per questo decise di vendicarsi. L’11 maggio del 2020 Massari è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d'Assise di Savona.