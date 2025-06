Wizz Air punta su Malpensa: +39% di passeggeri nei primi mesi del 2025

Milano – Malpensa si conferma uno dei motori della crescita di Wizz Air in Italia, con numeri che testimoniano la ripresa del settore aereo e l’appeal crescente della compagnia low cost ungherese sul mercato italiano. Nei primi mesi del 2025, lo scalo varesino ha registrato circa 9.000 voli della compagnia, segnando un incremento del 32,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ancora più significativo il dato sui passeggeri: 1,9 milioni di viaggiatori hanno scelto Wizz Air da Malpensa, con una crescita del 39,5% su base annua. Una performance che consolida la posizione dell’aeroporto come una delle cinque basi strategiche della compagnia in Italia, insieme a Bergamo, dove i numeri combinati raggiungono i 13.000 voli e oltre 2,6 milioni di passeggeri.

“L’Italia è il nostro mercato più grande per numero di passeggeri”, ha dichiarato Gabriele Imperiale, nuovo communication manager di Wizz Air, annunciando una crescita della capacità del 10% per il 2025. La compagnia punta a raggiungere 75 milioni di passeggeri globali quest’anno, dopo i 62,8 milioni del 2024.

Nonostante le sfide geopolitiche che hanno portato alla sospensione delle rotte per il Medio Oriente fino a giugno (agosto per Tel Aviv), Wizz Air mantiene una rete capillare con 200 rotte verso 80 destinazioni in 30 Paesi dall’Italia, privilegiando Spagna, Grecia ed Est Europa.