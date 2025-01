Olimpiadi, 3 test event: via l’11 febbraio. Serviranno 8.040 euro di biglietti Atm

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano a grandi passi e il Comune inizia a fare i conti con gli spostamenti che i delegati olimpici dovranno effettuare nei test event previsti prima dei Giochi invernali che partiranno il 6 febbraio 2026 con la cerimonia allo stadio di San Siro.

I test event si articoleranno in tre momenti distinti. Primo: Short Track World Cup in programma dall’11 al 16 febbraio 2025. L’evento si svolgerà al Forum di Assago. Secondo: Chef de Mission Seminar dal 24 al 28 marzo 2025. Una riunione dei capi delegazione dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali di tutto il mondo, insieme a rappresentanti del Comitato Olimpico e Paralimpico Internazionale e ai rappresentanti di Fondazione Milano Cortina 2026. Terzo: Volontari per il programma Team26. Appuntamento che riguarderà i primi 60 volontari “pionieri“ sul totale di 18mila che saranno operativi durante i Giochi.

Per questi test event, il Comitato organizzatore dei Giochi ha rappresentato il seguente fabbisogno di biglietti Atm: riconoscendo l’agevolazione per 1.320 titoli di viaggio complessivi. Valore totale a carico del Comune: 8.040 euro. Biglietti Atm “olimpici“.

M.Min.