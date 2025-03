Oggi un flashmob all’Ikea per il rinnovo del contratto

"Nel bloccare il rinnovo contrattuale, Ikea sceglie di peggiorare le condizioni dei lavoratori a differenza del passato". Così i sindacati sulla protesta dei dipendenti che si sono mobilitati in tutta Italia e anche a Carugate per il rinnovo dell’integrativo, scaduto da 6 anni. Oggi, un flashmob nel punto vendita a due passi dalla Tangenziale Est riaccenderà i riflettori sui problemi: "Mancato riconoscimento della maggiorazione per i nuovi assunti, che crea disparità fra chi ha le stesse mansioni", "uso intensivo di contratti part-time senza possibilità di integrazione oraria", "obbligatorietà del lavoro domenicale".

Bar.Cal.