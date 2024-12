Oggi l’addio al piccolo Oscar. Lutto cittadino

L’amministrazione comunale ha decretato il lutto cittadino in occasione della celebrazione del funerale del piccolo Oscar, scomparso all’età di 8 anni. La cerimonia funebre avrà luogo oggi alle 15, nella chiesa di Sant’Angelo in via Don Angelo Lonni. In segno di rispetto e di partecipazione al lutto che ha colpito la comunità, sugli edifici comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta. Per il momento del funerale l’amministrazione comunale ha chiesto alle attività commerciali la sospensione delle attività pubbliche durante le ore in cui si terranno le esequie, invitando la cittadinanza a osservare un momento di raccoglimento. La drammatica morte del piccolo calciatore della Rozzano Calcio ha sconvolto la comunità rozzanese che si è stretta attorno alla famiglia. Oscar che frequentava la scuola elementare di via Cervi giocava nel settore “primi calci“. Il suo club annuncia che giocherà le prossime partite col lutto al braccio. Mas.Sag.