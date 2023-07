Milano, il direttore del cinema Odeon: “Non dimenticherò la prima con Spielberg”

Milano, 31 luglio 2023 – Tra i tanti avvolti dalla malinconia per la chiusura dello storico cinema Odeon non poteva non esserci Andrea Calvani, che il multisala di via Santa Radegonda 8 l’ha diretto sino ad oggi.

“Sicuramente il sentimento che prevale è quello della tristezza, per me si chiude un’avventura durata 20 anni ma anche per Milano è una grande perdita. Ho vissuto qui tante anteprime e quella di ”The post”, film diretto da Steven Spielberg, è ancora il ricordo più bello”.

C’era un cast di fuoriclasse, da Maryl Streep fino a Tom Hanks, e sono tutti rimasti stupiti dalla bellezza di questo cinema e dalla sala 1 in particolare".