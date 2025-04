Oasi Levadina e parco naturale. Le sponde del Lambro“rinate”

Nell’ambito del progetto ReLambro, a San Donato sono state riqualificate l’oasi Levadina e il parco naturale di via Gela. Per quanto riguarda la Levadina, si è intervenuti sulla porzione occidentale dell’oasi, che si colloca in asse con la pista dell’aeroporto di Linate: è stata rimossa la vegetazione ad alto fusto potenzialmente pericolosa per il traffico aereo. L’intervento ha rappresentato anche un’opportunità per rinnovare la dotazione vegetale dell’area, favorendo una maggiore presenza di arbusti e praterie, nonché eliminando la flora infestante. Interventi analoghi sono stati eseguiti nel parco naturale di via Gela, dove si è cercato di valorizzare le specie vegetali autoctone e contrastare quelle infestanti. "La conclusione di questi lavori - spiega il vicesindaco Carlo Barone - rappresenta un passo importante nella gestione sostenibile del territorio e per una maggiore tutela della biodiversità locale. Il progetto ReLambro si è confermato un esempio virtuoso di cooperazione tra enti pubblici e soggetti privati, orientata al miglioramento ambientale e alla qualità del paesaggio fluviale". Intanto, oggi dalle 15 alle 18, a Melegnano è in programma un’apertura straordinaria del parco delle Noci, una delle oasi naturalistiche della città. L’iniziativa è a cura del Wwf; l’ingresso per i visitatori è da via don Minzoni. A.Z.