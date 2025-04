Nuovo ospedale in Martesana. Il sindaco: "Si faccia a Melzo"

Nuovo ospedale della Martesana, l’ipotesi avanza al Pirellone, e Melzo balza in avanti: "A oggi è solo un’ipotesi - così il sindaco Antonio Fusè -: ma se davvero si trovassero risorse e comune intento, ci candidiamo: si faccia a Melzo. Qui un ospedale già esistente e su cui molto si è investito, terreni disponibili e personale che va valorizzato".

A una decina di giorni dall’audizione del "comitato promotore" del progetto al Pirellone, riunione nel corso della quale sono stati rilanciati studio e proposta di un nuovo ospedale di primo livello a servizio dell’area Martesana, con ipotesi di costo e ubicazione, non si fermano iniziative politiche e dibattito locale. Una mozione da sottoporre al consiglio regionale è già pronta, firmatario primo il consigliere di maggioranza Nicolas Gallizzi, già promotore dell’audizione: "Ufficializzerò il testo nei prossimi giorni - spiega - dopo una piena condivisione con i consiglieri del centrodestra. Ma il documento è logica conseguenza di quanto già attivato con l’audizione in commissione sanità: chiederemo alla presidenza di prendere un impegno, e di attivare tutti gli adempimenti necessari".

L’ipotesi quella di un nuovo nosocomio in area centrale e servita del bacino della Martesana, 350 posti letto circa. Costo ipotizzato, ad oggi, fra i 315 e i 320mila euro. Sull’ubicazione potenziale tre opzioni: Melzo, accanto al nosocomio attuale, Gorgonzola, zona Cascina Antonietta, o Gessate, zona metropolitana. "In merito a questo naturalmente io non entro - così Gallizzi - sono valutazioni che chi di dovere farà in seguito". Ma ecco il sindaco di Melzo, Antonio Fusè. "Con riferimento - scrive in una nota - all’audizione dei giorni scorsi, tengo a fare qualche precisazione. Sono costantemente impegnato a difendere il nostro ospedale e a sostenere gli investimenti che la direzione generale sta facendo. Tuttavia se la Regione dovesse decidere, sensazione che per ora non ho, di investire su un ospedale di primo livello in Martesana, mi sembra innegabile che il luogo maggiormente idoneo ad ospitarlo sarebbe proprio Melzo. Con questa convinzione abbiamo posto e rilanciamo la nostra candidatura al comitato promotore". I motivi: "C’è un ospedale già esistente, su cui sono stati fatti importanti investimenti. E abbiamo proprio a questo fine e da anni riservato un ampio terreno a fianco del nosocomio per un eventuale ampliamento". Ancora: "Il nostro comune è ben collegato e in posizione baricentrica sul territorio interessato. E non va dimenticato l’obiettivo di valorizzare personale medico e paramedico che operano con grande professionalità".