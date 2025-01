Nuovo ingresso nella Giunta:. Mattia Ferretti assessore al Bilancio

New entry nella giunta comunale, Mattia Ferretti è il nuovo assessore. Un passo propedeutico verso la candidatura a sindaco del figlio dell’ex primo cittadino Gianni Ferretti. Il vicesindaco Maria Laura Guido ha conferito a Mattia Ferretti le deleghe al Bilancio e alle società partecipate. La sua nomina assume un significato particolare, in quanto Mattia è il figlio dell’ex sindaco Gianni Ferretti, prematuramente scomparso, una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia della comunità locale. Trentaquattro anni, una laurea in economia e commercio e una conseguita in inglese in international business and entrepreneurship, Mattia Ferretti è un giovane imprenditore con una solida esperienza maturata attraverso una carriera professionale improntata all’innovazione.

Nel suo ruolo di assessore si occuperà di gestire le risorse finanziarie del Comune, garantendo la sostenibilità e la trasparenza nella gestione del bilancio, nonché di sviluppare nuove sinergie con le società partecipate. "Mattia Ferretti è una persona di grande competenza e serietà che saprà affrontare con determinazione, pragmatismo e spirito di squadra le sfide economiche e finanziarie che ci attendono – commenta il vicesindaco Maria Laura Guido – il suo percorso caratterizzato da una forte passione e dal desiderio di proseguire l’impegno di suo padre, rappresenta una risorsa preziosa per l’amministrazione comunale. A nome mio e dell’intera Giunta auguro a Mattia buon lavoro. Siamo pronti a collaborare per il bene della comunità".

"Assumo con grande onore e responsabilità questo ruolo - dichiara Mattia Ferretti -. L’eredità di mio padre mi sprona a lavorare con dedizione per continuare quel percorso di crescita e di progresso che aveva avviato. In questo nuovo incarico, il mio impegno sarà quello di valorizzare ogni risorsa disponibile per il bene comune, con la trasparenza e l’integrità che caratterizzano l’azione di questa amministrazione. Sono pronto a mettermi al servizio dei cittadini e a collaborare con il vice sindaco e con tutti i membri della giunta per il futuro del nostro Comune". A pochi mesi dalle elezioni l’entrata in giunta di Ferretti junior apre la strada alla sua candidatura a sindaco.

Mas.Sag.