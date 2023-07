Nuovo Centroparco Il restyling vince un premio mondiale

Il progetto "Nuovo Centroparco", che prevede la riqualificazione – in parte già realizzata – dell’omonima area con lago e spazi verdi, è valso a Segrate un premio nell’ambito di "City’scape award & symposium", prestigioso riconoscimento internazionale che punta a mettere in luce le buone pratiche del recupero paesaggistico inteso anche come strumento di resilienza ai cambiamenti climatici. E così il progetto "Nuovo Centroparco", a cura degli studi Ag&p e Mast, si è aggiudicato una targa nella categoria "City landscape", una delle sei aree tematiche, nelle quali è suddivisa l’edizione 2023 del premio.

"Un risultato straordinario – commenta il vicesindaco e assessore al Territorio, Francesco Di Chio –. Il Nuovo Centroparco ha svettato su oltre 120 progetti in concorso, con rilevante partecipazione internazionale: Spagna, Israele, Belgio, Cina, Svezia, Messico, Olanda, Stati Uniti, Portogallo, Emirati Arabi, Croazia, Danimarca, Malta e Polonia". E il sindaco Paolo Micheli aggiunge: "Il premio è il giusto riconoscimento degli sforzi fatti dai professionisti che si sono messi in gioco con coraggio e visione innovativa per proporre un’evoluzione del grande cuore verde di Segrate. Un’area che vogliamo configurare sempre più come un grande parco per le famiglie e una cintura ‘green’ tra i quartieri". In parte già riqualificato con camminamenti e attrezzature sportive, il Centroparco aspetta di veder decollare il progetto Oasis, che porterà ad un rilancio della sponda Sud della cava. Qui saranno realizzate la piazza (con bar) vista lago, passerella in legno nella vegetazione e isole galleggianti, col noleggio di barche elettriche per le escursioni. Nel comparto Nord aree belvedere, la riattivazione del fontanile Lirone, percorsi ciclopedonali e un’area giochi. Alessandra Zanardi