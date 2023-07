Nuovo centro sportivo per famiglie Investimento da un milione e mezzo

È tutto pronto per la costruzione del nuovo impianto sportivo polivalente, che nascerà tra via Alberti, via Da Vinci e via Bramante, con un investimento complessivo di 1.500.006,97 euro ottenuti grazie al Pnrr. A breve potranno iniziare i lavori per quello che sarà un polo sportivo dedicato principalmente ai bambini, alle neo-mamme e alle famiglie in senso più generale. Nei mesi scorsi il Comune aveva affidato allo Studio ABM Geo di Milano un incarico per eseguire delle indagini geofisiche e per la redazione di una relazione geologica e sismica dell’area destinata alla realizzazione dell’edificio. Poi era stato affidato un incarico di progettazione definitivaesecutiva a un team di architetti e ingegneri: il progetto del nuovo complesso outdoorindoor è stato poi approvato dall’amministrazione alla fine dell’anno, con la definizione di un importo dei lavori di 1.187.000 euro. Ora manca solo l’ultimo step prima dell’apertura di un cantiere che cambierà il volto in una zona della città, che oggi è inutilizzata: con una procedura snella, quella negoziata, sono stati invitati cinque candidati per la direzione dei lavori (il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo). "Si tratta di un progetto innovativo, attrezzato sia all’aperto e che al coperto per una superficie complessiva di 8mila metri quadri, che vedrà la creazione di un centro rivolto in particolare a un pubblico di bambini, genitori e famiglie con l’intenzione di creare una sinergia con i vicini asilo nido La Nave e la scuola dell’infanzia Sempione attraverso spazi specificamente pensati per lo sviluppo motorio e cognitivo della fascia di età 0-6 anni – spiega il sindaco Giacomo Ghilardi - L’aggiudicazione dei fondi del Pnrr permetterà di realizzare una struttura, comprensiva di un giardino per la pratica sportiva all’aperto, che ospiterà discipline orientate al benessere psicofisico, allo sviluppo della capacità sensoriale ed espressiva come la ginnastica artistica, la danza e le arti marziali". Sono in partenza anche i lavori di riqualificazione dell’attuale Palazzetto dello sport di via XXV Aprile, una struttura che ospita da ormai cinquant’anni diverse associazioni sportive, molteplici discipline e competizioni agonistiche di alto livello. Le opere riguarderanno la manutenzione straordinaria delle facciate e hanno come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dove saranno installati anche pannelli solari e fotovoltaici. Anche in questo caso il progetto è stato finanziato dal Pnrr con l’erogazione di un milione di euro.

Laura Lana