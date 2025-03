Comune a caccia di vigili urbani: le prove al via da maggio. Si punta ad avere 3.350 agenti entro il 2025

Milano, 26 marzo 2025 – A caccia di “ghisa“. Il Comune ha pubblicato il bando di concorso per agenti di Polizia locale. Prosegue il percorso di assunzioni che l’amministrazione comunale ha intrapreso per avere 3.350 vigili entro il 2025, rafforzando e rinnovando così il Corpo della Polizia locale per meglio rispondere alle esigenze della città.

Il concorso prevede la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di agenti.

Le prove

I candidati e le candidate devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e saranno chiamati a superare la prova scritta, la prova di efficienza fisica e successivamente la prova orale.

Tutte le prove scritte si svolgeranno a partire dal prossimo 5 maggio in modalità digitale da remoto e successivamente, in presenza dal 4 giugno, le prove di efficienza fisica. La prova orale, l’ultima sempre in presenza, è fissata a partire dal 19 giugno 2025.

Le forze

“Il percorso di assunzioni intrapreso dall’amministrazione comunale – dichiara il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli – ci ha permesso di avere più agenti in strada: Ghisa di prossimità, attività di Pronto intervento, Pattuglioni di controllo serale e notturno sono attività che da mesi abbiamo rafforzato e ci consentono un maggiore controllo del territorio al servizio dei cittadini e delle cittadine. Il corpo della Polizia locale di Milano vuole rispettare l’impegno preso con la città di una maggiore sicurezza stradale, meno incidenti e infrazioni alle regole, ma anche più sicurezza urbana, più collaborazione con le forze dell’ordine per aumentare la sicurezza a Milano”.

Dal 2022, anno in cui è iniziato il percorso, ad oggi sono state effettuate 828 assunzioni di agenti e ufficiali di Polizia locale, passando da un organico di 2.795 a 3.092 agenti e ufficiali con un attivo di 300 operativi in organico effettivo.

Rispetto a giugno 2023, oggi sono in strada circa 68 pattuglie complessive in più al giorno nelle 24 ore; di sera e notte sono raddoppiate, da 13 a 26; in orario serale sono passate da 9 a 17, di notte sono aumentate di cinque, passando da quattro a nove.