Yes Milano, lo spot che sta piacendo ai milanesi (coi ghisa e Iginio Massari)

Milano si prepara a vivere un Natale all’insegna della magia e dell’internazionalità con la nuova campagna “Milano Your Christmas Playground”, promossa da Yes Milano, l’agenzia di promozione ufficiale della città di Milano. Al via il 9 dicembre, il progetto invita cittadini e turisti a riscoprire la città durante le festività come un luogo di esperienze uniche, in cui si fondono arte, moda, design, alta cucina e divertimento.

Nel video della campagna, realizzato grazie al contributo di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, la città diventa una giostra sorprendente: due giovani protagonisti attraversano alcuni dei luoghi più iconici della città, dalle strade vestite a festa di Brera al Teatro alla Scala, passando per Fondazione Prada, un negozio di moda e persino le vette innevate dello Stelvio. Tra le tappe del loro inseguimento giocoso si trova anche il laboratorio di pasticceria del celebre maestro Iginio Massari, che rappresenta l’eccellenza gastronomica della città.

Il tutto è impreziosito dalla partecipazione della campionessa Carolina Kostner, che indossa una felpa di Milano Cortina 2026, richiamando i valori Olimpici e Paralimpici. La campagna vestirà la città a partire dal 9 dicembre. Inoltre, è stata prevista una pianificazione digital dedicata ai mercati Usa e Giappone oltre a un'attività di pubbliche relazioni e media relations su scala internazionale.