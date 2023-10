Nuove telecamere vigilano su giardini e rotatorie

Il territorio di Cormano sarà sempre più monitorato dai sistemi di videosorveglianza comunale. In questi giorni sono infatti iniziati gli interventi per la posa di altre 8 telecamere nei punti considerati più strategici sia per la sicurezza stradale sia per il controllo delle aree pubbliche: due di queste saranno collocate in altrettanti varchi di accesso alla città non ancora coperti dagli impianti, mentre le restanti saranno sistemate nelle vicinanze delle rotatorie più trafficate e all’interno dei parchi municipali, aumentando il controllo degli spazi verdi nei quartieri.

I nuovi e sofisticati dispositivi, che sono gestiti dalla sala operativa della polizia locale di Cormano nella sede di via dei Giovi, sono stati acquistati per una spesa di quasi 91mila euro, con poco più di 63mila euro finanziati dal ministero degli Interni e con i rimanenti 27mila sostenuti dal municipio cormanese. Con la loro accensione, saranno in totale 60 le telecamere complessive attivate a Cormano: "Continuiamo a potenziare la videosorveglianza sul perimetro di accesso alla città e nelle aree verdi – conclude il sindaco cormanese Luigi Magistro –. Lo stesso vale anche per alcune scuole e per le piazze più frequentate. Voglio precisare che tutto il sistema delle telecamere è stato creato con il mio mandato di sindaco".

Giu.Na.