Nuove frontiere della terapia rigenerativa. Al Bassini la tecnica che ripara i tessuti

Un nuovo servizio innovativo è ora attivo all’ospedale Bassini: si tratta delle infiltrazioni con plasma ricco di piastrine, una terapia rigenerativa che utilizza componenti del sangue del paziente per stimolare la riparazione dei tessuti danneggiati e ridurre dolore e infiammazione. "Il trattamento, già utilizzato in ambito sportivo e ortopedico, sfrutta i fattori di crescita contenuti nelle piastrine per favorire la rigenerazione naturale dei tessuti – spiegano dall’Asst Nord Milano -. Il procedimento è semplice: attraverso un prelievo di sangue, il plasma viene separato attraverso la centrifugazione e poi iniettato direttamente nella zona da trattare sotto guida ecografia".

Il nuovo ambulatorio è nato dalla collaborazione dei professionisti dell’Ortopedia, diretta da Roberto Vanelli, del servizio di Radiologia, diretto da Giovanni Pompili, e del servizio Immunoematologia trasfusionale, diretto da Anna Maggioni. La presa in carico è garantita in un percorso integrato che assicura elevati standard di sicurezza e qualità. Per accedere al trattamento è necessario prenotare una prima visita ortopedica, durante la quale il medico valuterà l’idoneità del paziente alla terapia innovativa, che è indicata per numerose patologie, tra cui artrosi di ginocchio, anca e caviglia, tendiniti e infiammazioni croniche, lesioni muscolari e legamentose (fascite plantare, lesioni della cuffia dei rotatori).

Il servizio è attivo ogni giovedì dalle 14 alle 15, presso la sala angiografica della Radiologia al piano terra dell’Ospedale Bassini. Il trattamento è coordinato da Alessandro Ivone, responsabile della struttura di Traumatologia osteomuscolare e sportiva dell’Asst Nord Milano.

La.La.