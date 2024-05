Nuova pista per via Manin. Sesto-Milano-Cologno in bici

È stata inaugurata la nuovissima pista ciclabile di via Manin. Con una lunghezza di 1,1 chilometri, questa arteria diventerà un importante collegamento tra il Parco Media Valle del Lambro e il Parco della Martesana, promuovendo la mobilità dolce e sicura per tutti i cittadini. Illuminata con un moderno impianto a led e protetta dai cordoli, la pista offre un ambiente sicuro per i ciclisti di tutte le età.

"Non solo migliorerà la qualità della vita locale, ma servirà anche come collegamento diretto con Milano", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano. Il nuovo percorso metterà in rete Sesto con i Comuni limitrofi disgiunti, Milano e Cologno Monzese. Tra gli obiettivi del progetto, anche il recupero e la rigenerazione di alcune aree verdi lungo il fiume Lambro, oggi abbandonate o occupate abusivamente e ci sarà un’ulteriore relazione fra le aree verdi del parco Bergamella, le aree a Sud di Cologno di interesse naturalistico, separate dalla tangenziale e dal fiume, e le aree del Parco Adriano nel Comune di Milano. La.La.