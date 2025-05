Nuova Lagorà con sci nautico e campi da padel

Sci nautico e campi da padel, ma anche un ristorante e un bed & breakfast. È arrivato alle battute finali il progetto Lagorà che, promosso dalla società Perseo col sostegno della Banca di credito cooperativo di Lodi, è pensato per rilanciare il laghetto di via Carducci e l’area circostante, trasformandoli in uno spazio per lo sport, l’aggregazione e il tempo libero. Il nuovo comparto per le attività en plein air, e non solo, si prepara ad accogliere il pubblico e sarà inaugurato ufficialmente alla fine di maggio. Già pronti il ristorante, una spiaggia attrezzata e gli spazi che ospitano l’accademia "Arte e danza"; installato inoltre l’impianto per lo sci nautico, che offrirà agli appassionati di questo sport un’alternativa rispetto alla già esistente struttura dell’Idroscalo. Il progetto verrà quindi completato con un secondo lotto, nel quale saranno realizzati cinque campi da padel, una nuova area di ristoro ed ulteriori spazi verdi per il tempo libero. Il laghetto di San Giuliano, al confine col parco Nord, assume dunque una nuova connotazione, nel segno della socialità e del divertimento. Guardato con favore anche dall’amministrazione comunale, Lagorà ha l’obiettivo di offrire servizi e opportunità a un pubblico variegato per età ed interessi, dagli sportivi alle famiglie. Il progetto del gruppo Perseo contribuisce alla rigenerazione di una zona, quella lungo l’asse Carducci-Risorgimento, dove, grazie ad una partnership pubblico/privato, sorgerà anche una nuova piscina. Completano il quadro i già attivi calisthenics e wakepark, oltre ai campi da tennis e ai percorsi naturalistici per le famiglie. San Giuliano punta così a potenziare l’offerta di servizi e attività, anche in vista di eventi di respiro, come le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

A.Z.