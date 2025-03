Nubifragi e bombe d’acqua. Nuovo “Parcheggio spugna“. Via all’intervento anti alluvione

Dopo piazza Madre Teresa di Calcutta e via dei Tigli, nei prossimi giorni aprirà il terzo cantiere di Città Metropolitana per la realizzazione di un nuovo "parcheggio Spugna". I lavori, questa volta, interesseranno il parcheggio di via Como, all’angolo con via Venezia, e dureranno circa quattro mesi. Il progetto prevede la creazione di un nuovo bacino di infiltrazione per la gestione delle acque meteoriche, che sarà realizzato nell’area del parcheggio del mercato, con interventi sostenibili e di miglioramento dell’area. Due gli obiettivi: da un lato, garantire l’infiltrazione delle acque piovane, in caso di eventi meteorici eccezionali; dall’altro realizzare uno spazio verde fruibile dai cittadini durante i periodi di asciutto.

L’intervento rientra nell’ampio progetto "Città Metropolitana Spugna" per contrastare gli allagamenti causati da nubifragi e bombe d’acqua che ormai, sempre più spesso, causano problemi al territorio. Pensato da Città Metropolitana di Milano insieme a Gruppo Cap e 32 Comuni del territorio, grazie al finanziamento del Pnrr, il progetto sul territorio garbagnatese prevede tre interventi che consentiranno di rigenerare un’area di 30.757 metri quadrati e un investimento di oltre 1,8 milioni di euro. "L’impatto delle precipitazioni piovose è un tema molto attuale. Il progetto Città Metropolitana Spugna ha il pregio di prevenire problematiche causate dalle acque piovane - dichiara il sindaco Davide Barletta - È rassicurante che sul nostro territorio vengano sviluppati ben tre interventi, dando seguito a quanto abbiamo evidenziato nel Pgt. Quello che verrà realizzato in via Como coniuga sostenibilità e vivibilità green, raccolta di acque piovane e offerta di uno spazio naturalistico". Durante i lavori, una parte del parcheggio sarà temporaneamente chiusa, ma per limitare al massimo i disagi per i cittadini e per gli utenti del mercato, le zone saranno chiuse a seconda delle fasi dei lavori. Sul sito del Comune di Garbagnate Milanese verranno date indicazioni precise sulle tempistiche e sulle chiusure. Il nuovo parcheggio spugna dovrebbe essere pronto per la fine di luglio.

Roberta Rampini