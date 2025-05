Rubata la targa per Sergio Ramelli inaugurata 21 giorni fa

Rubata la targa dedicata a Sergio Ramelli. A soli 21 giorni dall’intitolazione del parco della biblioteca a Sergio Ramelli, la targa posta sulla cancellata è stata rimossa da ignoti. Un gesto che solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla memoria storica e sul rispetto dei simboli pubblici. Duro il commento del sindaco Fabio Colombo per quanto accaduto: "Una società matura e democratica non può tollerare che la storia venga manipolata o che le ferite del passato vengano riaperte con atti di ignobile negazionismo. Chi compie simili gesti dimostra non solo disprezzo per la verità, ma anche un pericoloso rifiuto dei valori di libertà e rispetto su cui si fonda la nostra Repubblica. Oggi più che mai, è dovere di tutte le istituzioni e della cittadinanza condannare con fermezza questi episodi". Stefano Dati