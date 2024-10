Le botte in casa alla compagna, l'allarme dei fratellini, il raid di Maksim e il colpo di pistola: la notte di violenza a Novate Milanese

Novate Milanese (Milano) – Pare che liti e discussioni, anche violente, in quell’appartamento fossero frequenti. Lui 45enne albanese, incensurato, autotrasportatore, lei 39enne ucraina, una figlia della coppia di sei anni, e altri due figli di 15 e 18 anni che la donna aveva avuto da una precedente relazione e aveva portato in Italia quando è scoppiata la guerra in Ucraina. La scorsa notte l’ennesima lite è degenerata: l’uomo ha sparato un colpo di pistola al figliastro maggiorenne. E ora lui sta lottando tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale Niguarda di Milano.

I carabinieri nel luogo della sparatoria, a Novate Milanese

L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Novate Milanese, alle porte di Milano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rho, sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 nell’appartamento di via XXV Aprile, un complesso di palazzoni a pochi passi dal centro cittadino, dove vive la coppia. La lite domestica tra la 39enne e il suo compagno sarebbe iniziata nel cuore della notte, per motivi ancora da chiarire ma probabilmente collegati alla situazione famigliare che si era venuta a creare con l’arrivo dei figli della donna dall’Ucraina.

Prima parole dure e poi uno schiaffo e gli spintoni. Le urla della donna hanno svegliato la figlia della coppia e il fratellastro 15enne, che stavano dormendo nella stanza accanto. Il ragazzino avrebbe provato a difendere la madre, ma il 45enne ha minacciato e picchiato anche lui. A quel punto si è allontanato dall’appartamento, di corsa è andato a chiamare Maksim B., il fratello maggiore che era in giro insieme a un gruppo di amici. Gli racconta quello che stava succedendo a casa e lui chiede agli amici di andare con lui nell’appartamento.

Corrono su per le scale, quando arrivano nell’appartamento la donna prova a convincere il figlio a desistere dal desiderio di vendetta. Ma è inutile. Il gruppo di amici inizialmente riesce a bloccare il 45enne che, all’improvviso, estrae una pistola, una Beretta 84, risultata illegalmente detenuta ed asportata nel 2013 a Sassuolo, nel modenese. Spara un colpo al ragazzo tra il collo e la clavicola. Tutto succede in pochi istanti.

Paura e terrore. Gli amici del 18enne scappano, la donna chiude in una stanza da letto gli altri due figli, il ragazzo ferito si accascia a terra, il proiettile gli ha lesionato un’arteria e perde molto sangue. La telefonata al 112 arriva intorno alle quattro di notte. In via XXV Aprile arrivano i carabinieri e l’ambulanza. Dopo le prime cure mediche sul posto, il 18enne viene trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita. I carabinieri bloccano l’uomo e lo portano in caserma dove viene interrogato dal pm di turno Paolo Storari. I militari fanno un sopralluogo nell’appartamento e sequestrano la pistola, il bossolo esploso e altre 40 cartucce dello stesso calibro che nascondeva in casa. È stata sentita anche la donna. Il 45enne è stato arrestato per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione e trasferito nel carcere a San Vittore. Il pubblico ministero che, ha anche verificato, escludendoli, maltrattamenti da parte dell’uomo nei confronti della compagna, inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto.