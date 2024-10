Novate Milanese, spara al figlio della compagna durante una lite: gravissimo un 19enne

Milano, 6 ottobre 2024 – Una lite violenta, finita con una sparatoria in strada a Novate Milanese, un comune situato alle porte di Milano. Il gravissimo episodio è accaduto poco dopo le 3,30 nella notte tra sabato e domenica: una giovane di 19 anni è ora ricoverato in grave condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta in via XXV Aprile al culmine di una pesante discussione tra un uomo, un 46enne albanese e il figlio della sua compagna, una donna ucraina di 39 anni. Il 19enne è stato raggiunto da un proiettile al collo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è stato subito operato.

Sul posto i carabinieri di Rho per ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.