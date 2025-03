Novate, l’impegno di Mario Carli. In prima linea per aiutare l’Africa. L’ultima donazione anti malaria

Continua l’impegno dell’ex medico novatese Mario Carli verso l’ospedale di Hanga, acquistata una lavatrice. La passione e l’impegno per l’Africa da parte del novatese durano da più di 25 anni, in particolare il Monastero e l’ospedale di Hanga, in Tanzania.

L’ultima raccolta fondi, in alcune cassettine poste nei negozi di Novate e grazie alle donazione di alcune persone, è servita per l’acquisto di un imponente tank d’acqua, un serbatoio in grado di filtrare acqua e renderla disponibile per l‘ospedale. Grazie però a dei fondi rimanenti, l’ex medico ha chiesto cosa potesse essere utile ancora agli amici di Hanga.

"Ho posto la domanda e ho ricevuto in risposta la possibilità di avere una lavatrice industriale per l’ospedale. Sono rimasto sbalordito perché mai avevo pensato all’utilità dell’elettrodomestico. Il direttore dell’ospedale, Lucius Matembo, mi ha sottolineato quanto potesse essere utile per loro evitare di lavare a mano lenzuola e biancheria, in un posto in cui si soffre anche di malaria", spiega il medico Mario Carli.

A quel punto si è trattato solo di raccogliere gli ultimi fondi e raggiungere l’obiettivo per l’acquisto della lavatrice, un gesto semplice ma estremamente utile che ha risolto un problema di tempo, igiene e prevenzione. "Ho voglia di ringraziare le persone che si sono adoperate e continuano ad adoperarsi per questi progetti che negli anni hanno permesso di realizzare l’ospedale, le tubazioni e le raccolte dell’acqua, oltre agli strumenti medici. Ringrazio quindi i novatesi per il loro sostegno e tutte le persone che hanno partecipato a rendere anche questo progetto, una realtà. Anche Lucius è stato felicissimo e ringrazia di cuore insieme alle persone di Hanga per tutto quello che è stato e viene fatto dall’Italia, da Novate", conclude Carli.

Prossimamente l’ex medico di Novate Milanese avrà modo di parlare con gli abitanti di Hanga e capire quale potrebbe essere un progetto utile da realizzare, anche se a volte, la semplicità per esempio di una lavatrice, nel terzo mondo può rendere felice un’intera comunità.