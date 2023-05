Caro affitti per studenti, da Novate arriva la soluzione: un campus da 1.700 posti

Novate Milanese (Milano) – Aprirà nel 2024 "Campus X", il secondo Campus più grande in Italia, dopo Roma. La nuova struttura di Novate che sta sorgendo alla sinistra del ponte di via Beltrami, in direzione Milano, propone quasi 1.700 posti letto all’insegna della flessibilità, sostenibilità, inclusività e adattabilità. La residenza per studenti, sarà inaugurata il prossimo febbraio, e grazie alla posizione vicina alla stazione di Quarto Oggiaro, permetterà di raggiungere facilmente il Politecnico, l’area Mind e il centro città.

"Con l’apertura del CX Milano NoM, North of Milan, che si aggiunge al CX Bicocca, Campus X offrirà a Milano circa 1.700 posti letto diventando il più grande operatore di Student Housing a Milano. È il risultato di una grande lavoro costruito da tutto il team Campus X dal 2016, quando è iniziata la fase di rilancio della società", spiega Ernesto Albanese, presidente di Campus X.

Quello che sta nascendo è il secondo Campus più grande in Italia, per i posti letto disponibili. Il progetto architettonico è stato curato da un team di professionisti coordinato dal professore Marco Facchinetti, docente del Politecnico di Milano.

Prevede la realizzazione di spazi moderni e funzionali con ampie aree verdi, attrezzature sportive, giardini pensili, cucine, play zone e aule studio. A queste si aggiungono la realizzazione di un parco cittadino e di un avanzato sistema di orti urbani. "Siamo orgogliosi di questa operazione ed anche della collaborazione avviata con partner di grande livello come Techbau S.p.A e Fabrica X srl - conclude Samuele Annibali, ceo di CampusX. Siamo anche felici di contribuire alla rigenerazione urbana di una parte della periferia di Milano".