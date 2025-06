"Non c’è solo il turismo. Occasione per inserirsi"

L’estate continua a rappresentare uno snodo strategico per il mercato del lavoro. La stagionalità offre un doppio binario: da un lato occupazioni temporanee per chi cerca flessibilità, dall’altro vere e proprie occasioni di inserimento in contesti dinamici e qualificanti. Sempre più spesso, infatti, una prima esperienza estiva si trasforma in una collaborazione stabile nel tempo". Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, è anche presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro. Un incarico che ricopre per il quarto mandato consecutivo.

Com’è cambiato il lavoro estivo negli ultimi anni e qual è il trend che si aspetta per il futuro?

"Negli ultimi anni il lavoro estivo ha ampliato la sua funzione: è diventato sempre più un’occasione di rientro o primo ingresso nel mercato del lavoro per soluzioni successivamente più durature. La stagionalità oggi non riguarda solo turismo e ristorazione, ma coinvolge anche logistica, sanità, assistenza, pulizie e produzione".

Qual è il target più interessato?

"I giovani under 25 restano il target più ricettivo, soprattutto per posizioni entry level in vendita, ristorazione e logistica. Ma crescono le richieste anche da parte di persone over 30 e over 40, spesso attratte da impieghi stagionali per integrare il reddito o rientrare nel mondo del lavoro dopo una pausa".

Cosa è cambiato in particolare in Lombardia, regione manifatturiera che sta vivendo una trasformazione sempre più legata a servizi e terziario?

"In Lombardia la componente stagionale non riguarda più solo il turismo: oggi si cercano operai, manutentori, addetti alla logistica e profili sanitari, con oltre 500 posizioni attive. A conferma che, anche in una regione a forte vocazione terziaria, la domanda stagionale è trasversale e tocca ambiti produttivi, tecnici e di assistenza". L.B.