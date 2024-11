Non ce l’ha fatta il ciclista investito a Rho

È morto ieri mattina Giuseppe Zonca, l’86enne investito martedì mentre era in sella alla sua bicicletta a Rho. Il pensionato, soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano, aveva riportato un trauma cranico e al volto, era stato intubato e ricoverato in terapia intensiva, ma non ce l’ha fatta. L’incidente stradale è successo pochi minuti prima delle 10. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale rhodense, Zonca, residente nella frazione di Biringhello, stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta e stava attraversando al semaforo dell’incrocio tra la statale del Sempione e la via Gramsci quando è stata investito da una donna di 75 anni che era alla guida di una Kia Picanto. L’auto proveniente da Rho viaggiava in direzione Legnano e stava svoltando in via Gramsci quando ha travolto l’uomo e lo ha fatto sbalzare a terra. L’impatto è stato violento, l’86enne è caduto a terra e ha perso conoscenza.

Ai soccorritori sono apparse subito gravissime le condizioni dell’uomo, che dopo le prime cure mediche sul posto è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso: pare che il pensionato fosse sull’attraversamento pedonale al semaforo quando è stato travolto. La donna che era alla guida alla macchina, illesa, sarà indagata per omicidio stradale. Ro.Ramp.