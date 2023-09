Nomine completate Resta l’incognita fondi “danni da maltempo” a Legnano

In attesa dell’avvio del nuovo anno scolastico arrivano le reggenze per diversi istituti scolastici di zona. Questi i dirigenti scolastici nominati reggenti dal Direttore regionale nel comprensorio Ticino Olona. All’IC Terzani di Abbiategrasso arriva Donatella Cangini. Sempre ad Abbiategrasso all’Ic Moro è stata nominata reggente Leonilde Adduci. A Canegrate all’Ic Moro Simone Finotti. A Cisliano all’Ic Erasmo da Rotterdam, Luciano Giorgi. All’Ic di Ossona Antonio Zito. Al Maggiolini di Parabiago Pasquale Morea. A Pogliano all’Ic Neglia, Lida Di Cuia. A Pregnana Emanuela Contu. All’Ic Manzoni di Rescaldina arriva Assunta Lattuca. Sempre a Rescaldina all’c Dante Alighieri, nominato Giuseppe Rizzo.Alessandra Moscatiello ad Inveruno e a S.Vittore Olona all’IC Carducci, Monica Fugaro.

Così il sindacalista Pippo Frisone della Cgil: "Alla data del 29 agosto le assunzioni in ruolo dei docenti nella provincia di Milano ammontavano a 3.187 tra posti comuni e posti di sostegno. La parte del leone quest’anno la fa la scuola media con 1.768 assunzioni tra posti comuni e di sostegno, poi le superiori con 979, la scuola dell’infanzia con 245 e la Primaria con 195 assunzioni".

Intanto sono stati coperti i posti rimasti vacanti di dirigenti scolastici nelle scuole di Legnano: il direttore regionale ha nominato il professore Antonio Trezza dirigente scolastico all’ICS via dei Salici Legnano. Enrico Manzione è stato nominato dirigente scolastico al CPIA n.4, la scuola di italiano per adulti nella sede ristrutturata dell’ex scuola Cantù. A Magnago la professoresse Roberta Ferrante sarà la nuova preside all’ICS A.Negri.

Sistemati nomi e numeri resta da definire il riordino dopo il maltempo. Si aggiorna il censimento delle piante nei cortili, con lo stato di salute di quelle rimaste in piedi, si sta pensando di dare nuova vita ai tronchi spezzati, riutilizzandoli per l’arredo scolastico. Intanto si torna a bussare a Regione e Governo: nove milioni e 430mila euro per i danni subiti in tutta la Lombardia non può essere la risposta per nessuno.

Christian Sormani