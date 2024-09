Milano, torna ‘No parking way’: quando e le strade libere dalle auto. Spazio a talk, giochi e sport

Milano, 20 settembre 2024 – In occasione della Giornata Mondiale Senza Auto, torna a Milano il 'No parking day': sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19, sette strade in sette municipi di Milano, saranno libere dalle auto in sosta per lasciare spazio a talk con esperti, installazioni artistiche, letture, attività sportive, di gioco e attività per bambine e bambini, laboratori di riciclo e upcycling, performance, presentazioni e tante altre attività educative grazie alle associazioni del territorio.

“Grazie alla collaborazione, all'impegno e alla creatività di tante associazioni, cittadini e cittadine e alla sinergia con i Municipi libereremo sette strade o piazze dalle auto in sosta restituendo, in questa due giorni, spazi alla città e dimostrando che un altro uso di queste aree non solo è possibile ma è un valore aggiunto per chi vive il quartiere - ha spiegato l'assessore all'Ambiente e Verde Elena Grandi che domani darà il via alla manifestazione in piazza Libia alle 11, per poi recarsi in via Tolstoj alle 14 -. E un ringraziamento anche ad Atm, Amsa e agli Assessorati alla Mobilità e alla Sicurezza senza i quali non avremmo potuto rinnovare questo importante appuntamento”.

Le strade ‘no parking’

Il 'No parking day' si terrà sabato 21 settembre in piazzale Libia (Municipio 4) e via Tolstoj (Municipio 6) per proseguire domenica 22 settembre in via Orti (Municipio 1), via Giuseppe Bottelli (Municipio 2), via Pacini (Municipio 3), via Barilli/via Momigliano (Municipio 5), piazza Bettini (Municipio 7).

Raccolta pile

Voluto e promosso dall'Assessorato all'Ambiente e Verde del Comune di Milano è realizzato grazie al contributo e alla collaborazione dei Municipi, di Atm e degli Assessorati alla Mobilità e alla Sicurezza. Anche quest'anno, per l'occasione, Amsa partecipa alla manifestazione per sensibilizzare cittadini e cittadine sulla raccolta differenziata. Nei luoghi del 'No parking day', saranno presenti infatti contenitori per la raccolta di pile e dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di piccole dimensioni come tablet, smartphone, mouse, asciugacapelli, ferro da stiro, robot da cucine.

Il Comune incontra i cittadini

Nella giornata di domenica 22 settembre, inoltre, l'Amministrazione comunale incontra cittadini e cittadine per presentare gli interventi di urbanistica tattica che interesseranno alcune vie scolastiche, all'interno del programma "Piazze aperte per ogni scuola": in via Bottelli alle ore 11:15, in via Barrili, 22 alle ore 14, in piazza Bettini alle ore 15.30. Saranno presenti, assieme ai proponenti dei progetti di riqualificazione, gli assessori Arianna Censi (Mobilità), Elena Grandi (Verde), Gaia Romani (Piano Quartieri).

Milano Green Week 2024

L'iniziativa rientra nel palinsesto della Milano Green Week 2024 che prenderà il via ufficialmente il 26 settembre, portando in tutta la città oltre 300 eventi fino a domenica 29. Focus di questa quarta edizione sarà la transizione ecologica e ambientale, di cui si parlerà venerdì 27 settembre, nel convegno 'Le città sono il motore della transizione verso il traguardo della neutralità - i Contratti Climatici di Città come aggregatori per azioni più veloci e incisive', alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi, dei 25 stakeholder firmatari del Climate City Contract di Milano e di altre città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino).