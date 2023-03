Nidi super-tecnologici sulla Binasca: ecco dove trovano casa le cicogne

Nidi super-tecnologici nel territorio Ecco dove trovano casa le cicogne

Carpiano (Milano) – Insonorizzato e capace di mantenere una temperatura costante: così il nido super-tecnologico attira le cicogne. Esperimento riuscito a Carpiano, dove una coppia di volatili ha trovato casa sulla cima della torre-faro che domina la Binasca, in corrispondenza della rotatoria d’ingresso al paese.

L’impianto, che diffonde il segnale del 5G e serve anche per illuminare la provinciale, è dotato, a 38 metri di altezza, di un apposito giaciglio per favorire il ripopolamento delle cicogne. Si tratta di un progetto in capo alla Città Metropolitana di Milano che, nell’ambito di un programma di rinnovamento tecnologico e sicurezza stradale, ha installato su alcune arterie provinciali delle torri-faro che strizzano l’occhio alla natura. Quella di Carpiano, ad esempio, è corredata da un nido che poggia su una piastra d’acciaio e, grazie alla sua particolare struttura, consente un ricambio dell’aria tale da evitare ristagni di umidità ed eccessi di calore.

Non solo. Particolari componenti garantiscono la schermatura radiomagnetica dalle antenne sottostanti e formano una barriera insonorizzante per proteggere i volatili dal rumore del traffico automobilistico. Una formula che sembra funzionare. Già nel 2022 l’impianto aveva attirato una coppia di cicogne: presumibilmente la stessa che è tornata quest’anno.

"La torre-faro si trova sulla traiettoria migratoria delle cicogne ed è stata perfezionata in seguito allo studio dei movimenti e delle abitudini di questi animali. È pensata per creare un ambiente protetto e garantire una cova serena - spiega Cristoforo Massari, responsabile dell’innovazione della Città Metropolitana di Milano -. Una sfida, se si pensa che l’antenna si trova nel punto più trafficato della Binasca". "La dimostrazione di come la tecnologia possa essere messa al servizio della natura", fa eco Giorgio Mantoan, consigliere della Città Metropolitana. Che annuncia: "L’idea è quella di bandire un concorso di idee tra gli studenti per dare un nome alle due cicogne di Carpiano, che le comunità locali hanno simbolicamente adottato".