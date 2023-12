Newsha Tavakolian e il suo racconto dell’Iran oggi

Al Mudec apre al pubblico la mostra “And They Laughed At Me” dell’artista e fotografa iraniana Newsha Tavakolian.

Tavakolian è la prima vincitrice del Photo Grant di Deloitte ed è stata selezionata tra oltre 700 autori ed autrici che hanno lavorato sul tema delle “connessioni”: "L’idea di questa mostra e di questo libro - ha dichiarato l’artista nata a Tehran nel 1981 - in realtà è nata da un preciso momento: due o tre anni fa ho sentito che non potevo andare avanti come fotografa. Ho dovuto sedermi, ripensare e scoprire i miei vecchi negativi. Ho iniziato a esaminare questi miei vecchi negativi e ho cercato di capire il mio passato di visual storyteller. Ho dovuto po fare pace con questo mio passato. C’era una parte di me che era arrabbiata, che ho dovuto lasciare andare per continuare il mio lavoro e, come vedrete, l’intero progetto qui esposto riguarda proprio questo".

Annunciato il tema della seconda edizione del Photo Grant di Deloitte 2024: POSSIBILITIES, un invito a raccontare ciò che può esistere, ciò che può essere realizzato, ciò che potrebbe avvenire e che, nella maggior parte dei casi, riguarda un preciso senso di volontà di tutte e tutti noi. Una riflessione sulla facoltà del poter fare, cioè di creare le condizioni perché quelle possibilità possano avere luogo. È la possibilità di cambiare, di crescere, di incontrare, di dare, di vedere qualcosa di diverso, di riuscire nel proprio intento, a volte di salvarsi, o di ritornare a vivere certe emozioni. Il Photo Grant di Deloitte, concorso fotografico tra i più importanti d’Italia e tra i principali a livello internazionale, è promosso da Fondazione Deloitte in collaborazione con 24 ORE Cultura, la direzione artistica

di Denis Curti e il team di BlackCamera. Ingresso libero.