Un neonato lasciato in una cesta sul pianerottolo con un biglietto: “Non posso prendermi cura di lui”

Milano – Un neonato di circa un mese di vita abbandonato in uno stabile Aler al Giambellino, in via degli Apuli 4. È stato trovato da un condomino del palazzo verso le 16.30 di oggi giovedì 1 febbraio: l’uomo ha subito lanciato l’allarme.

Il piccolo era sul pianerottolo davanti alla porta di un appartamento al piano terra della scala H. Era in una cesta e avvolto in una coperta. Vicino a lui un biglietto scritto in arabo: “Non riesco a prendermi cura di lui”.

È stato portato immediatamente alla clinica De Marchi, dove è stato ricoverato in codice giallo: è in buone condizioni di salute anche se infreddolito. Sul posto i carabinieri del Radiomobile.

Articolo in aggiornamento