Milano, neonato lasciato a Pasqua davanti al Policlinico con una lettera della madre

Un neonato di nome Enea è stato trovato la mattina di Pasqua davanti alla “culla per la vita” del Policlinico di Milano. Il piccolo era in buona salute, pesa 2,6 chilogrammi ed è di etnia caucasica: è stato preso in carica dai medici del reparto di Neonatologia della clinica Mangiagalli, dove è stato sottoposto ai controlli di routine.

Vicino a lui c’era una lettera della madre: “Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile”. I medici riferiscono che la mamma usa parole di affetto, dice di volere bene al bambino, assicura che “super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok”, ma non è nelle condizioni di occuparsi di lui.

Questo è terzo bambino che viene affidato alla “culla per la vita”, la versione moderna della ruota degli esposti in cui in passato venivano lasciati i bambini che non potevano essere accuditi. Quella del Policlinico è stata attivata nel 2007.