Negozi storici, un premio alla tradizione

Una pioggia di premiazioni per le attività storiche della Città Metropolitana di Milano. Solo Cologno ha visto sette commercianti ritirare la prestigiosa targa che attesta la longevità sul territorio. Ad accompagnarli sul palco l’assessore alla partita Andrea Arosio. "Complimenti di cuore per la vostra passione, il vostro impegno, il servizio, che va ben oltre all’erogazione e vendita di beni e che portate avanti a favore di tutta la comunità", ha commentato, rivolgendosi ai fantastici sette: Acqua Chiara, negozio storico di abbigliamento e accessori, Cartoleria Breda, Colorificio Mariani, punto di riferimento dal 1953, Mobili Design Mariani, Stylnovo, altra bottega di abbigliamento, Tamarindo, negozio storico di salute e benessere e la Boutique del dolce, portata avanti da una coppia di artigiani di gelato, pasticceria e torrefazione. "È stata una giornata importante per noi, piena di emozioni. Un grande ringraziamento va a tutta la nostra clientela, ai nostri amici e soprattutto alla nostra famiglia che ci ha sempre sostenuto in questi 41 anni", ha spiegato Monica Ravasi.

A Sesto San Giovanni la targa è stata consegnata alla Pasticceria Camozzi, un’istituzione nel settore, arrivata alla terza generazione e fondata nel 1959 sempre alla Rondinella. "Grazie a tutti i nostri clienti e alla città abbiamo raggiunto questo importantissimo traguardo", ha dichiarato Guido Camozzi. Durante la cerimonia, una nota di merito è andata a Fabrizio Gironi, presidente ConfCommercio nell’ambito di Sesto San Giovanni. La.La.