"Ne abbiamo pieni i polmoni". Carosello, no all’ampliamento

"Basta ampliamento" del centro commerciale: tutto esaurito a Carugate per la fronda contro il “cantiere Carosello“. Il Comitato incassa il favore della gente davanti ai consiglieri regionali Onorio Rosati (Alleanza Verdi e Sinistra) e Silvia Scurati (Lega), in sala. "Non ci risulta alcuna richiesta di autorizzazione", dicono il segretario e la vicepresidente della commissione Attività produttive di Palazzo Lombardia. Dal Pirellone è giallo sul dossier "avviato dal Comune su input della proprietà dello store nel silenzio generale", denuncia da mesi la minoranza, da sinistra a destra.

Pratica fantasma, "ma rischio reale", dopo gli anni del Covid e dell’inevitabile silenzio sui 25mila metri di nuove gallerie e negozi da aggiungere a quelli esistenti. "Una scelta sbagliata" per gli attivisti che all’assemblea pubblica all’auditorium San Francesco sono tornati a elencare tutti i punti a sfavore del progetto, "a partire da quelli contenuti nel titolo della serata – dice il portavoce Claudio Sangalli –. ‘Ne abbiamo pieni i polmoni’, smog e inquinamento sono già abbastanza così, senza bisogno di rincarare la dose". Tema centrale, che sarà affrontato in un nuovo incontro a stretto giro con le istituzioni. Giovedì, il summit "con l’ex Provincia e i sindaci dei Comuni confinanti interessati dall’operazione", ancora il Comitato. A guidare i lavori, il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo, che ha già ricevuto il gruppo a settembre raccogliendone timori e aspettative.

A ore l’aggiornamento. Al centro dell’agenda, "il tavolo allargato sul traffico, oggi e domani – sottolinea Sangalli –. È necessario che in ciascun Comune si misuri e si stimi l’andamento di code e di polveri sottili. E poi dobbiamo condividere. Perché il problema non riguarda solo Carugate, ma tutti quelli che sono nelle vicinanze". L’obiettivo è lo stesso delle raccolte di firme e del referendum, bocciato dal Comune, ma sostenuto da più di 1.500 persone che si sono associate all’iniziativa in poco tempo e che raccontano il clima attorno al piano dello store extra-large, "in un’area già compromessa", ricorda il portavoce. A ribadirlo al tavolo anche Mara Leoni e Giuseppe Moretti di Legambiente Martesana, i consiglieri di opposizione Roberta Ronchi (Lega) e Vallì Franceschin (Cim) "perché la battaglia è bipartisan".

Grande commozione per il momento in ricordo di Ugo Genchi, "fondatore del Comitato scomparso nel 2020". Per la moglie, in sala, un mazzo di fiori e la gratitudine di tutti.