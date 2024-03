Navigli, controlli nella notte: sedici patenti ritirate per droga e alcol

Milano, 9 marzo 2024 – Una serie di controlli della polizia di Stato nella notte in zona Navigli ha avuto come risultato 16 patenti ritirate e 194 punti decurtati: sono state controllate 87 persone e 61 conducenti, di cui 41 uomini e 20 donne che sono stati sottoposti alla successiva prova con l’etilometro.

L’obiettivo era controllare le persone alla guida per verificare che fossero sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Ben nove pattuglie e quattro operatori del personale sanitario si sono appostati dalla mezzanotte alle 6 del mattino in piazza Belfanti, zona Navigli. Sedici le patenti ritirate e 194 i punti totali decurtati.

Al termine del servizio, tredici conducenti sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,5 g/l. Per gli altri, si è trattato di una contravvenzione, ma per tutti è scattata la sospensione della patente.

Sul fronte dell’assunzione di stupefacenti, quattro persone che presentavano anche un’anamnesi tipica, sono stati sottoposti al test non invasivo dell’assunzione di sostanze stupefacenti, il cosiddetto “drogometro”. Qualcuno ha tentato di sottrarsi al controllo ma questo ha comunque comportato il ritiro della patente per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento.