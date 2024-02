Causa incidente con feriti: tasso alcolemico 4 volte il consentito. Denuncia e patente ritirata

Cremona – Un 28enne è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Robecco d'Oglio per guida in stato di ebbrezza. Nella tarda serata del 24 gennaio, alla guida di un pezzo di un’altra persona, ha causato un incidente stradale sulla SP 10, nel comune di Gadesco Pieve Delmona in provincia di Cremona.

Quella sera, verso le 22.45, la pattuglia di Robecco d'Oglio è stata inviata sulla SP 10 per un sinistro stradale, con diversi feriti, avvenuto tra due veicoli all'altezza dell'ex casa cantoniera. E sul posto hanno accertato la presenza dei due mezzi incidentati e hanno saputo che i due conducenti, che avevano riportato traumi e contusioni varie, erano già stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona.

Hanno effettuato i rilievi, accertando che il 28enne, alla guida di un furgone, aveva causato un incidente per la velocità elevata e per avere omesso di mantenere la distanza di sicurezza. In seguito, i militari si sono recati presso l'ospedale di Cremona e, tenuto conto della gravità dell'incidente stradale, hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti di entrambi i conducenti dei mezzi gli accertamenti specialistici mirati a verificare l'eventuale stato di ebbrezza e l'uso di stupefacenti.

E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che il 28enne aveva bevuto più del dovuto. Infatti, l'esito ha stabilito un tasso di oltre a 1,90 g/l, quasi quattro volte il consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida e tenuto conto delle aggravanti per avere commesso il fatto in orario notturno e per avere provocato un incidente stradale con feriti, è stato denunciato all'autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata. E' stato anche sanzionato per le violazioni amministrative relative alla velocità non commisurata e all'omessa distanza di sicurezza.