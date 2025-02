Nataly scomparsa a Milano, il compagno è indagato per omicidio e soppressione di cadavere

Milano, 7 febbraio 2025 – Possibile svolta nella scomparsa di Nataly Jhoanna Quintanilla, la baby sitter 40enne originaria del Salvador: verso le 14 di oggi, il compagno Pablo Gonzalez Rivas è entrato nell'ufficio della procuratrice aggiunta Letizia Mannella come persona indagata per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. L'uomo, connazionale di 48 anni, si è presentato insieme al suo avvocato e con il cappuccio della felpa alzato.

Di Nataly Jhoanna Quintanilla non si hanno più notizie dal 24 gennaio scorso: muto il telefonino. e nessuna traccia di movimenti bancari. A denunciarne la sparizione era stato proprio il fidanzato, il quale però si è presentato dai carabinieri soltanto il 31 gennaio, cioè una settimana dopo quello che lui ha definito “un allontanamento volontario”.

La denuncia del compagno

Pablo Gonzalez Rivas ha atteso una settimana prima di denunciarne la scomparsa della compagna ai carabinieri della stazione Musocco: a loro ha riferito di essersi svegliato nel cuore della notte e di non aver più trovato la donna nel monolocale al piano terra in zona Bicocca a Milano, in cui convivono da sei anni, aggiungendo che “mancavano una o due valigie e parte dei suoi vestiti invernali, nonché i suoi documenti e il cellulare”. Insomma, uno scenario che fa pensare a un allontanamento volontario.

Ma perché l’uomo ha aspettato così tanto tempo prima di denunciare la scomparsa. “La relazione è sempre andata bene, con alcuni litigi ogni tanto che non hanno mai creato seri problemi”, avrebbe detto ai carabinieri secondo quanto riportato da Repubblica. Tuttavia, avrebbe aggiunto, Nataly “era strana: parlava di morte in generale e della solitudine che provava in quanto lontana dalla sua famiglia”.

I filmati delle telecamere

Tuttavia, stando a quanto risulta, finora di quell’improvvisa uscita di casa non sarebbero emerse tracce nei fotogrammi ripresi dal sistema interno di videosorveglianza. Possibile che Jhoanna abbia usato un percorso alternativo? Quale? Interrogativi che se ne portano dietro un altro, il più inquietante: che fine ha fatto la quarantenne? Per trovare risposte, i militari del Nucleo investigativo di via Moscova hanno sentito nelle ultime ore alcune amiche della salvadoregna per avere più informazioni sulla sua vita, su eventuali problemi palesati nell’ultimo periodo e sul rapporto con il compagno. Oltre all’analisi delle telecamere, i carabinieri stanno scandagliando pure i tabulati telefonici, così da avere dati precisi da incrociare con l’esito degli altri accertamenti coordinati dall’aggiunto Maria Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo.