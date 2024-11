Natale in filodiffusione sul Naviglio. A Cernusco parte il conto alla rovescia

Natale in filodiffusione a Cernusco, 40 giorni di musica in centro per creare atmosfera, albero, luminarie, presepe vivente, concerti, gonfiabili. Più di cinque settimane di appuntamenti per lasciarsi alle spalle pensieri e crisi e tornare un po’ bambini. Ad aprire la kermesse, venerdì sarà la festa del cioccolato tra mercatini e bancarelle in piazza Matteotti a disposizione dei golosi fino al 1 dicembre.

Sabato 1, il rito più atteso con l’accensione dell’albero alle 17, un momento amato da tutti e uno spettacolo sulla pista di pattinaggio con ghiaccio vero dopo i problemi creati l’anno scorso da quello sintetico, più green, ma meno divertente. Una scelta che ha creato anche qualche frizione in maggioranza, ma l’attrazione è stata confermata. Il 7 e 8 dicembre doppio appuntamento con il Villaggio di Babbo Natale, un altro momento che fa sempre il pieno di pubblico. Il 14 dicembre alle 14.30, il clou della festa con la natività in corteo per le vie della città: per il sedicesimo anno 700 figuranti dell’Istituto Aurora Bachelet sfileranno per il presepe vivente, pastorelli, magi e soldati romani. Un anticipo di festa a 801 anni dal presepe di Greccio, il piccolo centro in provincia di Rieti, dove nel 1223 San Francesco d’Assisi organizzò la prima rappresentazione vivente della capanna di Betlemme. In città, i quadri sono interpretati da alunni, ex studenti, genitori, personale, docenti dell’istituto.

Quest’anno per la prima volta parteciperanno anche i bambini dalla paritaria Maria Antonietta Sorre. Il giorno dopo un altro classico, la "Christmas run", la corsa dei Babbo Natale organizzata dalla pro loco alle 10 al Parco Comi. Questa l’ossatura del programma arricchito da decine di concerti di musica classica, spiritual, swing, rock, gospel, sia in sala che itineranti. Ma prima di tutto giovedì 28 e venerdì 29 novembre il carro di Babbo Natale organizzato dall’oratorio Sacer percorrerà tutti i quartieri regalando caramelle e raccogliendo letterine. Il tour proseguirà il 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dicembre. "Momenti spensierati, che siamo sicuri riempiranno come sempre le nostre strade di gente", dice la vicesindaca Paola Colombo. Nei giorni scorsi ha presentato la kermesse insieme al neo assessore Eleonora Fiorillo. A chiudere tutto il 7 gennaio "Befana in pista", uno spettacolo sui pattini per tutti.