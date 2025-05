La 561 integrata alla linea condivisa con Paderno-Bollate e Rho

La linea 561 che collega Arese con Rho-fiera sarà sospesa, o meglio sarà sostituita da una nuova linea cumulativa condivisa con Paderno-Bollate e Rho (futura linea A313). È quanto si legge nella risposta del consigliere delegato di Città Metropolitana, Marco Griguolo, all’interrogazione presentata dal consigliere metropolitano Christian Colombo. La linea in questione collega Arese con il capolinea della MM1 Rho-fiera e la stazione ferroviaria. È stata istituita nel 2015, finanziata con i fondi stanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma sull’ex Alfa Romeo, e costa ogni anno alle casse comunali aresine 700mila euro. Si tratta di un collegamento molto utilizzato dai pendolari che si recano quotidianamente a Milano con la metropolitana o il treno e che, considerata la carenza di parcheggi, utilizzano il trasporto pubblico. Ma non solo, le fermate intermedie in via Einaudi, Monte Resegone, Sempione, Nuvolari, Moro, Nuvolari consentono anche di spostarsi in città. Per questo la linea 561 è importante gli aresini e per questo motivo il consigliere della Lega Colombo ha chiesto a Città Metropolitana cosa intende fare. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta, nella quale si legge che la linea, attualmente esclusiva per Arese con più fermate sul territorio cittadino, sarà sostituita da una nuova linea cumulativa condivisa con Paderno- Bollate e Rho (futura linea A313). E che la nuova linea sarà attivata dopo la gara del Trasporto Pubblico ed entrerà in opera non prima della fine del 2027. Sulla 561 restano dubbi dai finanziamenti alle tappe intermedie a Rho che sono state inserite e proprio per fare chiarezza lo scorso luglio il Comune di Arese aveva presentato ricorso al Tar contro il Comune di Milano "per inadempimento della Convenzione per la gestione del servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale denominato linea 561". Ro.Ram.