Musica, giochi, socialità dedicati agli “over 60“. Successo delle attività

Prosegue con una serie di attività e sportelli per over 60 il progetto "Ccc per una comunità di cooperazione e condivisione". Si svolge nel territorio di Bollate-Cascina Nuova, Novate Milanese, Senago, Solaro, Garbagnate Milanese, Cesate ed è finanziato da Fondazione comunitaria Nord Milano onlus con Koinè cooperativa sociale, SiR Solidarietà in Rete, Spazio Giovani impresa sociale, Intrecci cooperativa sociale. I corsi: “CreativaMente“ fino al 15 novembre il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 11.30: uno stimolo alla mente divertendosi con piccoli esercizi ed enigmi. Si svolge all’Hub Novate di via Roma, 2, informazioni: 348.6517049 – hubnovate@gmail.com. “Coltiviamo il divertimento“, tutti i martedì dalle 9.30 musica, giochi e attività per divertirsi insieme, sempre all’Hub di Novate. “Chiacchiere di quartiere“, tutti i lunedì dalle 16 a Senago, all’Hub di via Mantica 16/b. Per informazioni: Hub Senago tel 3486517049. “Abcdigitale“, per imparare a usare meglio il cellulare, fino al 25 novembre il lunedì dalle 9.30 all’Hub di via Mantica 16/b. “Educazione finanziaria“, prossimo appuntamento il 23 ottobre, dalle 14.30 alle 16 al Centro Vari.Età di via Bolzano 22 Garbagnate. Informazioni 02.78618600. D.F.