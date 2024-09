Musica e teatro. Villa Burba si riaccende

Ripartono da domenica gli appuntamenti del progetto "Crisalidi - spazi culturali in evoluzione". Ideato per valorizzare Villa Burba di Rho come location culturale e la sua rinascita dopo i restauri del 2023, il progetto coinvolge molte associazioni rhodensi che hanno risposto alla “chiamata” dell’amministrazione comunale. Il primo appuntamento del mese di settembre è domenica alle 16.30 nella Sala del Camino con l’Accademia Musicale Stabat Mater che propone “C’era una nota”, fiaba musicale con musica dal vivo e narratore. Dal 13 al 15 settembre, nelle sale della villa e nel parco, il Comune con l’associazione Camminante e Whynot lancerà il mini festival di arti performative “Bozzoli”. In sintonia con il nome del progetto "crisalidi", il festival proporrà performance di teatro, danza, happening teatrale per valorizzare la location nei suoi aspetti naturalistici e architettonici coinvolgendo artisti, compagnie under 25 e professionisti del settore.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, in particolare, alle 16 e alle 17.30 ci saranno passeggiate performative nella villa e nel parco. L’associazione Camminante e il progetto Whynot utilizzano il linguaggio artistico per creare performance e attività di intrattenimento culturale. Ogni atto “performativo” nasce da una ricerca di movimento, una cura artistica e creativa rispetto al contesto e al luogo che lo ospitano. Il 22 settembre toccherà al teatro dell’Armadillo animare villa e parco con lo spettacolo “Ambaraburba - viaggio nel tempo nel borgo di Villa Burba”. Quattro gli spettacoli, alle 11, 14.30, 16.30 e 18.30. L’Accademia Musicale Stabat Mater suonerà di tornerà in villa il 29 settembre alle ore 17 e alle 18.30 con “Controcorrente”, concerto di violino e violoncello elettrico.

Ro.Ramp.