Museo e glicine a rischio Palazzo Marino tira dritto

di Massimiliano Mingoia

Un passo avanti verso il Museo nazionale della Resistenza in piazzale Baiamonti, ma un passo non ancora definitivo per sapere quale sarà il destino del glicine difeso dagli ambientalisti milanesi. Il Comune ha annunciato che lunedì riprenderà formale possesso dell’area dove dovrebbe sorgere il Museo e dove c’è il glicine – il giardino, per ora, era in gestione all’associazione Combattenti e Reduci – e consegnerà il terreno al ministero della Cultura, promotore del progetto del nuovo Museo nazionale della Resistenza pensato dallo studio Herzog & De Meuron, 2.500 metri quadri di vetro e cemento di fronte alla Fondazione Feltrinelli. Il passaggio di consegne dell’area è stato segnalato polemicamente e con preoccupazione ieri, in una nota, dal capogruppo di Europa Verde a Palazzo Marino, Carlo Monguzzi (nella foto): "Lunedì alle 15 il Comune riprende il giardino di Baiamonti e lo consegna al ministero. Senza aver risolto i problemi. Un intestardimento che nessuno riesce a capire, salvare glicine e tigli è possibile e semplice. Noi chiediamo una semplice variazione di progetto per far coesistere Resistenza e Natura. Gli architetti li paghiamo noi se quello è il problema. Nessuno ha chiesto di spostare il glicine, non siamo matti, probabilmente muore e avrebbe costi assurdi. Se non è in grado il Comune sia Anpi a chiedere un tavolo di lavoro per risolvere il problemi. Lunedì ci saremo anche noi".

Da Palazzo Marino, intanto, precisano che la consegna dell’area non significa che il Museo nazionale della Resistenza sarà realizzato a spese del glicine: "È ancora aperto il tavolo con la Sovrintendenza sul progetto del Museo e non è stato deciso se il progetto potrà essere modificato oppure no".