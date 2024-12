I 125 anni del Milan: un’opera d’arte all’Ippodromo racconta la storia rossonera

Milano, 14 dicembre 2024 – I 125 anni del Milan raccontati per immagine sulle pareti dell’ippodromo, a poche decine di metri dallo stadio di San Siro, casa del calcio meneghino.

Nei giorni che segnano l’importante anniversario per il Diavolo festeggiati, fra l’altro, con la realizzazione di una maglia “vintage” disegnata con il contributo dei tifosi, si accendono i riflettori su un’opera d’arte in cui sono ripercorse, con il dono della sintesi che è intrinseco alla rappresentazione per immagini, le tappe della storia del Milan, dalla fondazione nel 1899 per opera dell’inglese di Nottingham Herbert Kilpin ai giorni nostri.

All’inaugurazione ha partecipato una rappresentanza della squadra attuale con, fra gli altri, i giocatori Tijjani Reijnders, Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata e il tecnico Paulo Fonseca. Con loro anche l’allenatrice del Milan femminile Suzanne Bakker e alcune giocatrici.

Il dipinto

L’opera, realizzata dal collettivo artistico milanese Orticanoodles, nasce dalla collaborazione tra il club rossonero e Snaifun, app di Snaitech. Il progetto intende celebrare la storia del Milan e il forte legame che il club ha con la città di Milano.

Anche in questa occasione sono stati coinvolti i supporter, che hanno avuto l’opportunità di valutare diversi bozzetti.

I giocatori rossoneri, il tecnico Paulo Fonseca con dirigenti del club e di Snaifun

Al centro del murale, lungo 20 metri e alto 3 metri, spicca il fondatore Herbert Kilpin accompagnato dalla celebre frase “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”. Ai lati, da una parte i giocatori e le giocatrici rossoneri, dall’altra i tifosi, a simboleggiare l’impegno costante del club nel valorizzare e promuovere il calcio femminile, unendo sotto la stessa bandiera sostenitori di ogni parte del mondo.

Le ultime due sezioni, alle estremità dell’opera, raffigurano i luoghi che ogni tifoso rossonero, in questi 125 anni di storia, ha considerato “casa”: la Fiaschetteria Toscana dove tutto è cominciato nel 1899; Casa Milan, sede del Club dal 2014 e, ovviamente, lo San Siro, teatro di successi e imprese memorabili. In primo piano, per tutta la lunghezza dell’opera, lo skyline di Milano testimone dell’appartenenza alla città della società che quest’anno taglia un traguardo storico.

I partecipanti

Oltre a giocatori e allenatori erano presenti il presidente del Milan Paolo Scaroni, l’amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, il chief commercial officer del Milan Maikel Oettle. Hanno partecipato anche il brand ambassador Daniele Massaro, la leggenda rossonera José Altafini e l’artista Walter “Wally” Contipelli, autore del murale e co-fondatore di Orticanoodles.

I dettagli sull’esposizione

L’opera sarà esposta all’Ippodromo Snai San Siro e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni - ad esclusione del periodo 15-19 dicembre e il 25 dicembre 2024 -, dalle ore 10 alle ore 19, fino al termine della stagione calcistica 2024/25, con ingresso da Piazzale dello Sport 6, Milano.

In concomitanza con la mostra è partito un concorso sul profilo Instagram di Snaifun (durata fino al 27 dicembre). In palio ci saranno: 10 maglie AC Milan Authentic 125° Anniversary kit e 10 stampe artistiche numerate e autografate da Orticanoodles.

Per partecipare sarà sufficiente seguire il profilo Instagram di SNAIFUN, commentare il post di presentazione del murale con l’hashtag #Milan125 e taggare tre amici.