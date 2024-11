“125 anni di Milan”: una mostra all’aperto per ripercorrere la storia rossonera

Il Diavolo festeggia 125 anni con una mostra in via Dante. L’AC Milan ha inaugurato un’esclusiva mostra fotografica en plein air lungo tutta la celebre via nel cuore di Milano, che ospita anche il Flagship Store rossonero e il concept store “La Bottega del Diavolo”.

La mostra, intitolata “125 Anni di Milan” e patrocinata dal Comune di Milano, celebra il 125° anniversario del club. La selezione fotografica include 30 immagini tratte dall’esclusivo libro pubblicato in collaborazione con Assouline, casa editrice di lusso, per offrire una panoramica del club che attraversa epoche diverse, con immagini d’archivio e scatti contemporanei.

Visitabile fino al 2 dicembre, l’esposizione si inserisce nel ricco programma di eventi dedicati all'anniversario. Durante l'inaugurazione, personalità di spicco del club, tra cui il presidente Paolo Scaroni, il tecnico Paulo Fonseca, e la leggenda Mauro Tassotti, hanno condiviso riflessioni sull'impatto storico e sociale del club, alla presenza dell’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, Martina Riva. Questo evento è un esempio dell’impegno del Milan verso la città, promuovendo esperienze che uniscono sport e cultura e attirano appassionati da tutto il mondo.

La mostra rappresenta anche una risorsa per il turismo milanese, insieme alle esperienze create da AC Milan come gli incontri allo stadio di San Siro, l’accoglienza esclusiva della Front Row Experience, e gli spazi dedicati ai tifosi in punti iconici della città.