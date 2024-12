Ecco la maglia per i 125 anni del Milan disegnata dai tifosi: com’è e cos’ha di speciale

Milano, 5 dicembre 2024 – Dai tifosi, per i tifosi. Il Milan celebra i suoi 125 anni con una maglia vintage dedicata all’anniversario. A sceglierne alcuni tratti del design sono stati gli stessi supporter rossoneri, attraverso un sondaggio effettuato nei mesi scorsi sul sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.

Oggi, giovedì 5 dicembre, a pochi giorni dal “compleanno” dello storico club fondato dall'inglese Herbert Kilpin nel 1899 (il 13 o il 16 dicembre di quell’anno, sulla data esatta non c’è certezza, mancando l’indicazione sui documenti ufficiali), è stato alzato il sipario sul kit, in vendita sul sito ufficiale e negli store di via Dante e di San Siro. A indossare la maglia, nelle immagini promozionali, sono alcuni giocatori dell’attuale rosa – squadre maschile e femminile – e il leggendario capitano del Milan degli invincibili, Franco Baresi.

La 125th Anniversary capsule collection comprende la maglia rossonera, la maglia del portiere tutta nera, la Retro football e una speciale Retro style jersey in edizione limitata. In omaggio all'anno di fondazione del Club, saranno disponibili solo 1899 pezzi della Retro style jersey, ciascuno con un numero di serie unico e un packaging esclusivo che li renderà veri e propri oggetti da collezione per fan e appassionati.

Il percorso di creazione del design della maglia è iniziato lo scorso dicembre, quando i tifosi del Milan sono stati invitati a dare forma a una maglia che fosse manifestazione tangibile dell’eredità e della storia del club scegliendo gli elementi chiave della maglia dell'Anniversary kit.

Attraverso la campagna "Design our Jersey, Design our Legacy" e una piattaforma dedicata, i fan hanno avuto modo di fare scelte di design che rimandano ad alcuni dei momenti chiave della storia del Milan.

Le strisce larghe sono apparse per la prima volta sulla maglia rossonera negli anni '50 –che hanno avuto la meglio sulle strisce più sottili, tipiche degli anni ‘70 e ‘80 – e in seguito sono diventate sinonimo delle vittorie internazionali più prestigiose del club, soprattutto dalla fine degli anni '80 in poi.

Il badge presente sul kit rende omaggio al primo emblema ufficiale del club, risalente alla sua fondazione nel 1899 come Milan Football & Cricket Club. Questo richiamo alla tradizione riflette la visione di Herbert Kilpin che, da inglese, portò il suo patrimonio culturale fondando un club che celebrava sia il calcio che il cricket.

Il diavoletto, simbolo emblematico del Milan negli anni '80 e rimasto molto caro ai tifosi che hanno superato la soglia dei 40 anni, è stampato all'interno della maglia, accompagnato dalla scritta AC Milan 125, per marcare questo importantissimo traguardo nella storia del club.

Un kit, insomma, che trasuda spirito “casciavit” – così sono noti i tifosi del Milan, per una loro antica appartenenza prevalente alle classi popolari e operaie, contrapposta all’origine in maggioranza borghese degli interisti, per questo conosciuti come “bauscia” – che i supporter vorrebbero apprezzare con maggiore frequenza anche nelle scelte dell’attuale proprietà americana della società.

Il Capitano Franco Baresi, leggenda rossonera, con la maglia dei 125 anni

Giusto che a commentare l'iniziativa sia Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero e, soprattutto, leggenda assoluta del Milan, alla pari solo con Gianni Rivera. “Questa maglia – afferma Kaiser Franz – riflette l'anima del Milan: la sua passione, la sua storia e la visione per il futuro. Sono orgoglioso di vivere questo club da 50 anni, in ruoli diversi, per cui questo traguardo è particolarmente speciale e rappresenta un momento di celebrazione e di unità per l'intera famiglia rossonera. Questo anniversario è una testimonianza dei valori e dello spirito che rendono straordinario il nostro Club e questo kit è un modo bellissimo per onorare il nostro percorso e celebrare al contempo il legame con i nostri tifosi".

La maglia verrà indossata anche in campo dai giocatori del Milan, nella partita contro il Genoa in programma a San Siro domenica 15 dicembre (ore 20.45), in cui verranno celebrati i 125 anni dalla fondazione. Sulle casacche, per l'occasione, non ci saranno né sponsor, né nome degli atleti. Si annuncia anche una coreografia speciale sui tre anelli di San Siro.