Maglia per i 125 anni del Milan: edizione limitata esaurita. E ora si vende in rete a prezzo triplo

Milano, 8 dicembre 2024 – Per i tifosi rossoneri è questione di fede. Per i collezionisti, invece, è voglia di arricchire la propria galleria di un nuovo “trofeo”. Per qualcun altro, infine, si tratta di un investimento (o, da una prospettiva meno neutra, di una speculazione). Sia quel che sia, l’edizione limitata della maglia celebrativa dei 125 anni del Milan è già diventata un oggetto di culto. E, come spesso accade in questi casi, una volta terminata la disponibilità sui canali ordinari, l’unica possibilità di acquistarla è ora sul mercato parallelo. A cifre più che raddoppiate rispetto al prezzo di vendita ufficiale.

L’edizione speciale

Per festeggiare i suoi 125 anni – è stato fondato nel 1899, il 13 o il 16 dicembre – il Milan ha realizzato una maglia disegnata in collaborazione con i tifosi, che hanno scelto alcuni elementi attraverso un sondaggio lanciato sul sito.

Accanto alla replica della casacca che verrà indossata dai giocatori nel match casalingo contro il Genoa di domenica prossima, è stata messa sul mercato una limited edition numerata, della quale sono state prodotti 1.899 esemplari. È stata battezzata Retro Style Jersey ed è cucita in cotone di alta qualità, oltre a riportare su una manica il numero di serie.

Venduta al prezzo di 200 euro in rete e nei negozi rossoneri ufficiali a partire da giovedì scorso, il 5 dicembre, è andata presto esaurita (nel flagship store di via Dante venerdì mattina, per esempio, se ne trovava solo una manciata).

Commercio in rete

Chi ha mancato l’appuntamento con l’acquisto, a questo punto, può provare a recuperarla praticamente solo in rete. A importi di gran lunga superiori rispetto a quello di partenza. Oggi, domenica 8 dicembre, per esempio su ebay se ne trovano una decina, con cifre che oscillano fra i 599 euro e i 479 euro.

Su Vinted, invece, altro sito di ecommerce, ce n’è una in vendita a 441 euro (protezione acquisti compresa), proposta da un utente che, nella descrizione dell’oggetto, sostiene di voler cambiarla per aver commesso un errore nella taglia.

La speranza, almeno, è che tutti siano modelli originali (va detto che alcuni degli annunci propongono foto della maglia così come viene venduta, in una custodia anch’essa speciale). E chissà cosa succederà nelle prossime settimane: i prezzi per questo “cimelio” sembrano destinati a salire ulteriormente.