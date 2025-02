Mulino Bianco, a Milano un compleanno molto speciale: “50 anni nelle case degli italiani”

Milano, 19 febbraio 2025 – Buon compleanno Mulino Bianco! Il love brand del Gruppo Barilla presente nelle case di 23 milioni di famiglie italiane celebra il suo 50° anniversario con un anno ricco di eventi e iniziative per rendere omaggio alla sua storia e al legame speciale con gli italiani.

Dal 1975, Mulino Bianco ha portato sulle tavole italiane oltre 140 prodotti da forno iconici, contribuendo a creare il rito della colazione all'italiana e diventando un marchio simbolo di tradizione, innovazione e qualità. Oggi, il brand è consumato dal 97% degli italiani, con il 40% che sceglie i suoi prodotti almeno quattro volte a settimana.

Milano, lo scaffale con i biscotti all'interno della maxi iconica Sveglia a forma di Mulino in piazza Gae Aulenti

Per dare il via ai festeggiamenti, da oggi 19 febbraio e per 5 giorni un evento speciale a Milano, in Piazza Gae Aulenti. Per l'occasione, è stata allestita una maxi Sveglia a forma di Mulino, ispirata all'iconico modello degli anni '80 che ha scandito i risvegli di intere generazioni, che permetterà a tutti di vivere un'esperienza immersiva ed emozionale unica.

Nel corso dell'anno, il programma delle celebrazioni prevede il ritorno del Piccolo Mugnaio Bianco, una speciale consumer promo con la riedizione di tre premi storici e un pack dedicato per le referenze principali.

L'anniversario è anche un'occasione per raccontare l'evoluzione di Mulino Bianco attraverso una ricerca realizzata con AstraRicerche, che evidenzia come il marchio abbia accompagnato intere generazioni, evocando dolci ricordi d'infanzia per quasi 9 italiani su 10.

Milano, la tavola apparecchiata all'interno della maxi iconica Sveglia a forma di Mulino in piazza Gae Aulenti

“In questi 50 anni Mulino Bianco ha saputo ritagliarsi un posto speciale nella quotidianità degli italiani e nei loro ricordi, grazie anche alla sua capacità di sapersi evolvere nel contesto socioculturale del Paese e di rispondere ai loro bisogni – commenta Laura Signorelli, Marketing director equity Mulino Bianco -. Dal sapore dei biscotti inzuppati nel latte al risveglio alle merende nel pomeriggio, sono diversi i momenti e le emozioni che gli italiani ricordano pensando al marchio. La ricerca demoscopica che abbiamo commissionato lo conferma: il ricordo fa parte del dna della marca. Ecco perché vogliamo celebrare 50 anni di ricordi buoni”.

Del resto, aggiunge, “mezzo secolo di storia ci ha resi il primo player nazionale nel settore dei prodotti da forno, come attestano i risultati più recenti di un'indagine Nielsen sui mercati bakery, muovendoci in un mercato che abbiamo contribuito a costruire e che, anno dopo anno, continuiamo ad innovare con prodotti capaci di intercettare le esigenze dei nostri consumatori, come la categoria dei pani, quella in cui stiamo particolarmente innovando con una maggiore offerta. Per questo speciale compleanno vogliamo risvegliare emozioni e ricordi legati al brand e, mentre siamo orgogliosi di omaggiare questo importante traguardo, guardiamo al futuro, continuando ad investire su nuovi prodotti e sulla qualità, sempre prestando attenzione alla sostenibilità”.