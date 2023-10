Giornata mondiale della salute mentale, Mr. Rain canta Supereroi in Bicocca

Milano, 10 ottobre 2023 – "Non abbiate paura a chiedere aiuto, basta un solo passo e tutto può cambiare". È il messaggio che Mr.Rain consegna agli studenti dell'università di Milano-Bicocca, in occasione di di "Socialized Minds – La salute mentale giovanile nell’era dei social” organizzato dall’Università degli Studi di Milano–Bicocca e da Janssen, del gruppo Johnson & Johnson, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Mr Rain (Balti Touati)

L’importanza di accettarsi

"Ho sempre vissuto con una maschera che mi rendeva diverso da chi ero, senza paura – racconta dal palco dell'università – Ma ero una persona molto insicura, come tutti. Con Supereroi racconto questo, l'accettazione di se stessi. Il raccontare quello che sono, senza dovermi vergognare".

"È vero, a volte chiedere aiuto ci fa paura - continua - dare voce alle nostre sofferenze interiori sembra una sfida insormontabile. Ma quando riusciamo ad abbattere questo muro di diffidenza, allora ci accorgiamo che tutto diventa più facile, che possiamo trovare dei compagni di viaggio in grado di sostenerci anche nei momenti più difficili, sia che siano amici, parenti, terapeuti, professionisti".

Congedo in musica

Perché "spesso siamo convinti che i nostri dolori, le nostre difficoltà e i nostri disagi siano unici, ma se riusciamo ad aprirci agli altri, scopriamo che ci sono tanti altri ragazzi e ragazze come noi che provano gli stessi sentimenti e vivono le medesime situazioni". Il cantautore si congeda cantando con i ragazzi il ritornello di Supereroi. "La musica può spostare le montagne – sottolinea – Cerco di trattare questi argomenti su tutti i palchi, da Sanremo al concerto del Primo maggio e anche qui, con voi. Perché è ancora tutto un cliché, ma non dobbiamo chiuderci in noi stessi e avere paura di chiedere aiuto".

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp de Il Giorno clicca qui