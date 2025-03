Mozione per riportare il capolinea a Milano Cadorna

"Chiediamo il ripristino del capolinea delle linee Movibus a Milano Cadorna. La decisione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di trasferire il capolinea a Molino Dorino ha provocato disagi agli studenti e lavoratori pendolari, con un allungamento dei tempi di percorrenza e un impatto negativo sulla qualità del servizio". È questo il senso della mozione presentata dai consiglieri metropolitani della Lega Lombarda, Raffaele Cucchi e Christian Colombo, al sindaco di Città Metropolitana, Giuseppe Sala.

La decisione non piace a nessuno e la questione è arrivata tra i banchi del consiglio metropolitano affinché in tempi brevi il capolinea venga ripristinato a Milano Cadorna. "Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla gestione del trasporto pubblico locale - spiegano i consiglieri leghisti -, ma riteniamo inaccettabile che i disagi si ripercuotano sui cittadini. Senza la possibilità di spostarsi con i pullman, viene leso il diritto alla mobilità in assenza di alternative valide".

Ro.Ram.