Movida violenta in città. Controlli della polizia. Tre arresti per resistenza

Controlli casuali, reazioni violente, notti di movida che finiscono in manette. Sabato notte a Milano, una manciata minuti prima delle due in via Piranesi, zona Porta Vittoria, una volante della Polizia ferma per un controllo un gruppo di persone, e un uomo, un italiano di 36 anni, si dà alla fuga. Gli agenti lo inseguono, lo bloccano, lui per divincolarsi li colpisce: hanno una prognosi di sette giorni. Lui è finito a San Vittore, sarà processato per direttissima, ma almeno un motivo per scappare dalla polizia l’aveva, dato che già prima dell’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale era destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere.

Lo stesso non si può dire di due diciannovenni che la stessa notte, poco dopo le 5, sono stati fermati in viale don Luigi Sturzo da una volante del commissariato Garibaldi Venezia. Un controllo ordinario, ma uno dei due ragazzini si è opposto con violenza. E mentre gli agenti lo bloccavano, il suo amico si è scagliato contro di loro. Risultato: entrambi arrestati per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, anche a processo per direttissima. Addosso non avevano droga o altro che potesse spiegare la loro reazione.

Addosso si erano infilati invece 773 euro di cosmetici prelevati dagli scaffali dell’Esselunga di viale Umbria due ladri che alle 18.45 di sabato sera hanno cercato di bypassare le casse del supermercato. Uno ce l’ha fatta, l’altro no: un vigilante l’ha bloccato ed è riuscito a trattenerlo, mentre il ladro lo colpiva, fino all’arrivo dei poliziotti della volante. Che l’hanno arrestato per rapina impropria; è romeno, ha 28 anni, e aveva già precedenti. Gi. Bo.